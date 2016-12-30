В Брянске ищут дезориентированную пенсионерку

1 января в Брянске пропала Л. С. Ерошкина 1947 года рождения.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», предположительно, пожилая женщина около 18.00 ехала в маршрутке № 10 или № 11 до остановки «Курган Бессмертия» в Советском районе. Пенсионерка дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза, носит очки. Была одета в черную дубленку, шляпу и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).