В Брянске выезжающий с АЗС пенсионер устроил ДТП: ранена девочка

Семилетняя девочка получила травму в результате аварии у дома № 93а по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло 1 января около 17.20. 66-летний водитель Mitsubishi Lancer выезжал с АЗС «Газпром» с левым поворотом в сторону проспекта Станке Димитрова. Не уступив дорогу, он протаранил LADA XRAY под управлением 27-летней жительницы Брянского района. Женщина ехала по улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова к улице Пересвета.

Семилетнюю девочку, пассажирку LADA XRAY, доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. По факту аварии полицейские проводят проверку.