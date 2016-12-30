В Брянске выезжающий с АЗС пенсионер устроил ДТП: ранена девочка
Семилетняя девочка получила травму в результате аварии у дома № 93а по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло 1 января около 17.20. 66-летний водитель Mitsubishi Lancer выезжал с АЗС «Газпром» с левым поворотом в сторону проспекта Станке Димитрова. Не уступив дорогу, он протаранил LADA XRAY под управлением 27-летней жительницы Брянского района. Женщина ехала по улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова к улице Пересвета.
Семилетнюю девочку, пассажирку LADA XRAY, доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. По факту аварии полицейские проводят проверку.
Новости регионов
02 Января, 2017
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