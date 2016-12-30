Пропавшую в Брянске пенсионерку нашли живой

В новогоднюю ночь столбик термометра будет держаться у отметки 0 градусов, а местами по области может опуститься до -3 градусов.

23-летний смолянин Влад Юрчак ушел из дома 28 декабря 2016 года, сегодня, 2 января, появилась информация о том, что он найден.

«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто участвовал в поиске», – сообщили сегодня в отряде «Лиза Алерт».

В брянском отряде «Лиза Алерт» заявили об успешном окончании поисков 69-летней Л. С. Ерошкиной.

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