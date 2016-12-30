Пропавшую в Брянске пенсионерку нашли живой
В брянском отряде «Лиза Алерт» заявили об успешном окончании поисков 69-летней Л. С. Ерошкиной.
Напомним, пожилая дезориентированная женщина пропала вечером 1 января. Добровольцы организовали срочный выезд на ее поиски.
«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто участвовал в поиске», – сообщили сегодня в отряде «Лиза Алерт».
Новости регионов
02 Января, 2017
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