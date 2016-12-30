Поиск по сайту

Пропавшую в Брянске пенсионерку нашли живой

Опубликовано Сегодня, 17:49

В брянском отряде «Лиза Алерт» заявили об успешном окончании поисков 69-летней Л. С. Ерошкиной.

Напомним, пожилая дезориентированная женщина пропала вечером 1 января. Добровольцы организовали срочный выезд на ее поиски.

«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто участвовал в поиске», – сообщили сегодня в отряде «Лиза Алерт».

 1090
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянцев просят помочь в поисках пропавшей калужской пенсионерки
  • Пропавший под Воронежем брянец найден живым
  • В Брянской области пропала 83-летняя дезориентированная пенсионерка
  • Пропавшую в Брянске Валентину Попову нашли живой
  • В Брянске пропала дезориентированная пенсионерка Раиса Бабурова
    •
    Новости регионов
    В Рославльском районе во время пожара погиб 40-летний мужчина
    13:51:35 02-01-2017
    Пожар случился 1 января в населенням пункте Грязнеть Рославльского района, в результате сгорел мужчина 40-летнего возраста.
    В Смоленске нашли пропавшего Влада Юрчака
    13:42:19 02-01-2017
    23-летний смолянин Влад Юрчак ушел из дома 28 декабря 2016 года, сегодня, 2 января, появилась информация о том, что он найден.
    В Смоленске первой в Новом году родилась девочка
    14:50:54 01-01-2017
    Представительница прекрасной половины человечества появилась на свет в 00:40 1-го января.
    На улице Юрьева горела «Lada Kalina»
    13:45:00 01-01-2017
    Машина пылала в ночь на субботу, 31 декабря.
    В первый день 2017 года смоленские синоптики не обещают настоящей зимней погоды в регионе
    18:56:19 31-12-2016
    В новогоднюю ночь столбик термометра будет держаться у отметки 0 градусов, а местами по области может опуститься до -3 градусов.
    В Вяземском районе автобус «вылетел» в придорожный овраг
    18:44:07 31-12-2016
    ДТП случилось 30 декабря в начале четвертого часа утра, в результате водитель автобуса получил травмы.
    02 Января, 2017
    		 -1 $61€64
    Лента новостей
    Сегодня, 18:08
    В Брянске водитель опубликовал видео своего неудачного маневра (ВИДЕО)
    Сегодня, 17:49
    Пропавшую в Брянске пенсионерку нашли живой
    Сегодня, 13:17
    В Брянске выезжающий с АЗС пенсионер устроил ДТП: ранена девочка
    Сегодня, 13:08
    В Брянске ищут дезориентированную пенсионерку
    Вчера, 13:11
    В Брянском районе сгорела частная баня
    Вчера, 13:06
    Сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на брянских дорогах
    Вчера, 12:58
    В Брянске в новогоднюю ночь водитель «ВАЗа» протаранил столб
    Вчера, 12:54
    В новогоднюю ночь в Брянске родилась одна девочка
    Вчера, 12:51
    20 тысяч брянцев участвовали в новогодних гуляниях
    Вчера, 12:43
    31 декабря в Брянской области пропали четыре ребенка
    Вчера, 12:35
    Брянск новогодний: как провести время взрослым детям (АФИША)
    30-12-2016, 19:00
    Жителей Стародуба с Новым годом поздравят «Бабкины внуки»
    30-12-2016, 18:20
    Брянская ГИБДД анонсировала постновогодние проверки на дорогах
    30-12-2016, 17:51
    У вокзала Брянск I открыли дополнительную бесплатную парковку
    30-12-2016, 17:00
    Жителей и гостей Брянска приглашают на новогодние гуляния
    30-12-2016, 16:20
    Хлиманков и Макаров пожелали брянцам достатка в новом году
    30-12-2016, 15:40
    Брянские дети попросили у губернатора конструктор, клюшку и планшет
    30-12-2016, 15:00
    В райцентрах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
    30-12-2016, 14:20
    Парк Железнодорожников в Брянске отремонтировали наполовину (ФОТО)
    30-12-2016, 13:40
    Брянского маршрутчика попросили помалкивать о «единодушном» повышении цен на проезд
    30-12-2016, 13:00
    В Брянске ищут свидетелей ДТП с «Уралом» и Chevrolet
    30-12-2016, 12:20
    Семьи погибших при крушении ТУ-154 брянцев получат по 1 миллиону рублей
    30-12-2016, 11:40
    В Брянске не уступивший дорогу водитель получил сотрясение мозга
    30-12-2016, 11:00
    Синоптики прогнозируют в Брянской области снежный январь
    30-12-2016, 10:20
    Южно-Камчатский заказник будет носить имя брянца Тихона Шпиленка
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    30-12-2016, 12:27
    Мечты сбываются: трубчевская школа получила на Новый год современные компьютеры от Мираторга
    30-12-2016, 12:27
    «Мираторг» направил свыше 3 млн рублей на компьютеризацию сельских школ Брянской области
    29-12-2016, 16:12
    Как сэкономить на новогодних путешествиях по России
    29-12-2016, 15:47
    Нести свет - их призвание. Брянские энергетики отметили профессиональный праздник.
    28-12-2016, 12:14
    Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    31 декабря в Брянской области пропали четыре ребенка
    Происшествия О главном
    В Брянске погиб второй участник аварии на улице Бурова
    Новости Происшествия
    В Брянске в новогоднюю ночь водитель «ВАЗа» протаранил столб
    Общество О главном
    Брянского маршрутчика попросили помалкивать о «единодушном» повышении цен на проезд
    Общество О главном
    В новогоднюю ночь в Брянске родилась одна девочка
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приюта

    Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приютаПеред Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.

    Ростелеком новости
    Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

    «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.

    МРСК новости
    Брянскэнерго проводит работу по популяризации профессии инженера

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.

     

    РЖД новости
    Изменения графика движения пригородных поездов в праздники

    Изменения графика движения пригородных поездов в праздникиВо время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.