В Брянске водитель опубликовал видео своего неудачного маневра

Водитель выложил в YouTube видеозапись неудачного обгона в Брянске.

По его словам, дорожный инцидент произошел утром 1 января на улице Спартаковской в Советском районе. Решив обогнать попутную машину, автомобилист разогнался на встречной полосе. При попытке вернуться на полосу машину занесло. Происходящее запечатлела камера видеорегистратора, установленного в машине.

После едва не случившегося ДТП водитель и пассажир не скрывали эмоций. «Брянск, утро 1 января! Не езда! (повезло)», – заключил водитель.