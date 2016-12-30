В Брянске водитель опубликовал видео своего неудачного маневра
Водитель выложил в YouTube видеозапись неудачного обгона в Брянске.
По его словам, дорожный инцидент произошел утром 1 января на улице Спартаковской в Советском районе. Решив обогнать попутную машину, автомобилист разогнался на встречной полосе. При попытке вернуться на полосу машину занесло. Происходящее запечатлела камера видеорегистратора, установленного в машине.
После едва не случившегося ДТП водитель и пассажир не скрывали эмоций. «Брянск, утро 1 января! Не езда! (повезло)», – заключил водитель.
Новости регионов
02 Января, 2017
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