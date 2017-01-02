В Брянске на ходу перевернулась «Ауди»: пострадал водитель
29-летний водитель Audi A4 получил тяжелые травмы в результате ДТП на улице Евдокимова в Советском районе Брянска.
По информации городского ОГИБДД, авария произошла 2 января около 15.32. Водитель ехал от улицы Бежицкой к улице Фокина и не справился с управлением. Машина сначала перевернулась на проезжей части, а затем врезалась в пешеходное ограждение.
Водителя госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым переломом левого плеча, открытым переломом левого бедра и тупой травмой живота.
Новости регионов
04 Января, 2017
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