В Брянске на ходу перевернулась «Ауди»: пострадал водитель

29-летний водитель Audi A4 получил тяжелые травмы в результате ДТП на улице Евдокимова в Советском районе Брянска.

По информации городского ОГИБДД, авария произошла 2 января около 15.32. Водитель ехал от улицы Бежицкой к улице Фокина и не справился с управлением. Машина сначала перевернулась на проезжей части, а затем врезалась в пешеходное ограждение.

Водителя госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым переломом левого плеча, открытым переломом левого бедра и тупой травмой живота.