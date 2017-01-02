Пропавшая в Брянске пенсионерка 20 часов провела в лесу

Родные 69-летней Любови Ерошкиной, пропавшей в Брянске 1 января и найденной спустя сутки, рассказали подробности поисков.

Из-за болезни пенсионерка утратила способность ориентироваться в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Как сообщили родственники Любови Ерошкиной в группе поискового отряда «Лиза Алерт», пожилая женщина находится в больнице, ее состояние удовлетворительное.

«Физическое состояние нормальное, учитывая то, что она провела 20 часов в лесу и в поле зимой. Она всегда была очень волевым и сильным человеком и в этой ситуации выжила в том числе благодаря этим качествам. К сожалению, ее болезнь прогрессирует очень быстро, она теряет способность ориентироваться и принимать решения», – рассказали родные пенсионерки.

Они также поблагодарили добровольцев, участвовавших в поисках: «Вы спасли ее от верной смерти».