Пропавшая в Брянске пенсионерка 20 часов провела в лесу
Родные 69-летней Любови Ерошкиной, пропавшей в Брянске 1 января и найденной спустя сутки, рассказали подробности поисков.
Из-за болезни пенсионерка утратила способность ориентироваться в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Как сообщили родственники Любови Ерошкиной в группе поискового отряда «Лиза Алерт», пожилая женщина находится в больнице, ее состояние удовлетворительное.
«Физическое состояние нормальное, учитывая то, что она провела 20 часов в лесу и в поле зимой. Она всегда была очень волевым и сильным человеком и в этой ситуации выжила в том числе благодаря этим качествам. К сожалению, ее болезнь прогрессирует очень быстро, она теряет способность ориентироваться и принимать решения», – рассказали родные пенсионерки.
Они также поблагодарили добровольцев, участвовавших в поисках: «Вы спасли ее от верной смерти».
Новости регионов
04 Января, 2017
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