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В Бежице водитель Mitsubishi влетел в пешеходное ограждение

Опубликовано Вчера, 12:24

29-летний водитель Mitsubishi Galant протаранил пешеходное ограждение в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в ОГИБДД Брянска, 2 января около 17.20 водитель ехал от улицы Флотской в сторону улицы Бурова. Не справившись с управлением, он врезался в пешеходное ограждение в Московском микрорайоне.

В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба и компрессионным переломом позвонков.

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