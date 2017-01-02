В Брянске водитель Audi сбил пешехода на тротуаре

В Брянске 29-летний водитель Audi А4 сбил 49-летнего пешехода.

Как сообщили в ОГИБДД Брянска, ДТП произошло 2 января около 15.30 на улице Дуки в Советском районе. Автомобилист ехал со стороны проспекта Ленина к улице Бежицкой. По данным ГИБДД, он не справился с управлением и выехал сначала на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбил мужчину. С места ДТП водитель скрылся.

Пешехода госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, правой пароорбитальной гематомой и множественными ссадинами лица.

По словам очевидцев, именно этот автомобилист несколькими минутами позже врезался в ограждение по улице Евдокимова (на фото). Свидетели аварии утверждают, что водитель был пьян. В ГИБДД ситуацию не комментируют.