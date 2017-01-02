В Брянске неизвестный водитель сбил пенсионера и скрылся

23-летний смолянин Влад Юрчак ушел из дома 28 декабря 2016 года, сегодня, 2 января, появилась информация о том, что он найден.

2 января в Рославльском районе случилось два пожара, в результате которых два жилых дома уничтожены полностью.

По информации ГИБДД Брянска, 2 января около 17.20 на улице Красный Маяк в Володарском районе пенсионера сбил неизвестный водитель. С места ДТП автомобилист скрылся.

В Брянске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого тяжело пострадал 67-летний пешеход.

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