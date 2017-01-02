В Брянске неизвестный водитель сбил пенсионера и скрылся
В Брянске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого тяжело пострадал 67-летний пешеход.
По информации ГИБДД Брянска, 2 января около 17.20 на улице Красный Маяк в Володарском районе пенсионера сбил неизвестный водитель. С места ДТП автомобилист скрылся.
Пожилого мужчину госпитализировали городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом ребер и травматическим шоком.
Сейчас полицейские проводят проверку.
Новости регионов
04 Января, 2017
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