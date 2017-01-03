На Московском проспекте в Брянске водитель «ВАЗа» врезался в столб

В Брянске не справившийся с управлением водитель «ВАЗа» протаранил столб.

Авария произошла 3 января около 12.05 у дома № 18а по проспекту Московскому в Фокинском районе. По данным ГИБДД Брянска, 38-летний водитель ехал в сторону мясокомбината и не справился с управлением – в результате машина врезалась в электороопору справа по ходу движения.

В Советском травмпункте у водителя диагностировали растяжение связок правого голеностопного сустава. После осмотра медики отпустили его домой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.