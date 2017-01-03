Под Суземкой водитель снегохода сломал нос в результате ДТП

41-летний водитель снегохода Polaris получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 3 января около 22.00. Водитель снегохода ехал по полю, расположенному в 600 метрах от 18-го километра дороги Суземка – Страчево. Не справившись с управлением, он съехал в овраг и перевернулся.

Водителя госпитализировали в Суземскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и ушибом внутренних органов.