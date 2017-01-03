Два человека ранены при столкновении Toyota и «ВАЗа» под Брянском
Два человека получили травмы в результате ДТП с участием Toyota Corolla и «ВАЗ-217230» под Брянском.
Авария произошла 3 января около 14.50 на 95-м километре дороги Орел – Брянск, сообщили в областной Госавтоинспекции. 33-летняя водитель Toyota Corolla ехала в сторону Орла. При обгоне она не справилась с управлением и врезалась в встречный «ВАЗ» под управлением 45-летнего водителя.
У 41-летней пассажирки «ВАЗа» перелом костей носа и ушиб грудной клетки. Водитель «ВАЗа» получил ушиб правой кисти. Всех пострадавших медики отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
05 Января, 2017
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