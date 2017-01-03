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В Брянске водитель грузовика сбил пенсионерку и скрылся

Опубликовано Сегодня, 13:11

76-летняя женщина получила травму в результате ДТП с участием грузовика «Валдай».

Врачи диагностировали у пенсионерки закрытый перелом левой лучевой кости. Женщина пояснила, что 4 января около 10.00 у магазина «Народный» по улице Чернышевского в Володарском районе ее сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что на прилегающей территории дома № 21 по улице Чернышевского пожилую женщину сбил 47-летний водитель «Валдая».

Согласно медосвидетельствованию, в момент ДТП он был трезв, сообщили в ГИБДД Брянска. По факту случившегося возбуждено административное расследование, проводится проверка.

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