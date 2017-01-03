На Красноармейской в Брянске водитель Volkswagen сбил подростка

На улице Красноармейской в Советском районе Брянска водитель Volkswagen Polo сбил 14-летнего подростка.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, ДТП произошло 4 января около 18.50 у дома № 146 по Красноармейской.

Водитель ехал со стороны улицы Глинки в сторону проспекта Станке Димитрова. Подросток внезапно вышел на проезжую часть. Врачи диагностировали у него ушиб голени.

По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка.