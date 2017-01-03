В Бежице почти час тушили горящую баню
Сегодня днем произошел пожар в бане по улице 50-й Армии в Бежицком районе Брянска.
Получив сообщение о ЧП в 14.33, пожарные расчеты на двух автоцистернах прибыли на место вызова в 14.41, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Баню тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало звено газодымощащитной службы.
В 15.25 пожар полностью потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
05 Января, 2017
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