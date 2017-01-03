Под Брянском автомобилистка спровоцировала массовую аварию
4 января 43-летняя женщина за рулем Geely спровоцировала массовую аварию под Брянском.
По информации ГИБДД Брянской области, ДТП произошло около 19.30 на 1-м километре дороги Орел – Смоленск – Бежица. Водитель Geely не справилась с управлением, авехала на встречную полосу и протаранила Subaru Forester под управлением 36-летнего водителя.
После столкновения Subaru врезался в стоявший Mercedes, а Geely в свою очередь – во встречную Skoda Octavia под управлением 26-летнего водителя.
У женщины – водителя Geely ушиб грудной клетки, от госпитализации она отказалась.
Пассажирку Skoda Octavia госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника.
Новости регионов
05 Января, 2017
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