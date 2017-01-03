Под Карачевом фура с прицепом сбила идущего по трассе пешехода

21-летний пешеход получил тяжелые травмы в результате ДТП в Карачевском районе.

4 января около 2.22 на 102-м километре дороги Орел – Брянск молодого человека сбил 53-летний водитель фуры Iveco с прицепом Jumbo.

Как сообщили в областной ГИБДД, водитель ехал от Брянска к Орлу. Пешеход шел в попутном направлении по проезжей части.

Его госпитализировали с закрытым переломом таза справа и ушибленной раной волосистой части головы.