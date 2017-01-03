В Брянске сняли на видео «лихого» водителя «Жигулей»
В Брянске водитель, на скорости вылетевший на тротуар у супермаркета «Европа», попал в поле зрения камеры видеорегистратора.
Запись в соцсетях опубликовал брянский водитель под ником Максим Брянский. По его словам, инцидент произошел утром 4 января на пересечении улицы Дзержинского и Московского проспекта в Фокинском районе.
На видео видно, как водитель «Жигулей» на скорости выезжает с улицы Дзержинского на проспект, пересекает шесть полос и влетает на заснеженный тротуар, чудом не задев пешехода. Выровняв машину у остановки, водитель «Жигулей» устремился в сторону Советского района.
«Вот это видос!» – восклицает водитель машины с регистратором.
Новости регионов
05 Января, 2017
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