В Брянске сняли на видео «лихого» водителя «Жигулей»

В Брянске водитель, на скорости вылетевший на тротуар у супермаркета «Европа», попал в поле зрения камеры видеорегистратора.

Запись в соцсетях опубликовал брянский водитель под ником Максим Брянский. По его словам, инцидент произошел утром 4 января на пересечении улицы Дзержинского и Московского проспекта в Фокинском районе.

На видео видно, как водитель «Жигулей» на скорости выезжает с улицы Дзержинского на проспект, пересекает шесть полос и влетает на заснеженный тротуар, чудом не задев пешехода. Выровняв машину у остановки, водитель «Жигулей» устремился в сторону Советского района.

«Вот это видос!» – восклицает водитель машины с регистратором.