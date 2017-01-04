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На брянской трассе 56-летний водитель погиб при столкновении с деревом

Опубликовано Сегодня, 13:09

5 января на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар погиб 56-летний водитель Volkswagen Раssаt.

По данным областной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла около 6.50. Водитель ехал от Погара к Почепу, не соблюдая скоростной режим, и утратил контроль над управлением. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

От полученных травм водитель Volkswagen умер на месте.

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