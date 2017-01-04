На брянской трассе 56-летний водитель погиб при столкновении с деревом

Во время пожара в жилом доме погибли двое мужчин.

Пожар произошел сегодня, 5 января, в Смоленской области, в Рославле, в результате автомобиль выгорел полностью внутри.

ООО «Брянская мясная компания», которая входит в агропромышленный холдинг «Мираторг», инвестировала более 2,5 млрд рублей в рамках развития инфраструктуры для производства высококачественной говядины в Калужской области.

Пожар произошел 5 января в районе деревни Петушки Смоленской области, в итоге едва не сгорел грузовик «МАЗ».

Инцидент случился 5 января в половину одиннадцатого утра в Вязьме Смоленской области, в результате могла погибнуть пенсионерка.

По данным областной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла около 6.50. Водитель ехал от Погара к Почепу, не соблюдая скоростной режим, и утратил контроль над управлением. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

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