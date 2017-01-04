На брянской трассе 56-летний водитель погиб при столкновении с деревом
5 января на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар погиб 56-летний водитель Volkswagen Раssаt.
По данным областной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла около 6.50. Водитель ехал от Погара к Почепу, не соблюдая скоростной режим, и утратил контроль над управлением. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм водитель Volkswagen умер на месте.
Новости регионов
06 Января, 2017
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