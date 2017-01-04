В Брянске BMW врезался в столб: пострадали водитель и пассажирка

Два человека получили травмы в результате ДТП у дома № 61 по улице Пересвета в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 5 января около 20.50. 24-летний водитель BMW 318 ехал по улице Пересвета в сторону проспекта Станке Димитрова и не справился с управлением. В результате машина врезалась в электроопору.

У водителя BMW открытый перелом пятого пальца правой кисти. 60-летнюю пассажирку госпитализировали с ушибленной раной волосистой части головы.

По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка.





