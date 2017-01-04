В Брянске BMW врезался в столб: пострадали водитель и пассажирка
Два человека получили травмы в результате ДТП у дома № 61 по улице Пересвета в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 5 января около 20.50. 24-летний водитель BMW 318 ехал по улице Пересвета в сторону проспекта Станке Димитрова и не справился с управлением. В результате машина врезалась в электроопору.
У водителя BMW открытый перелом пятого пальца правой кисти. 60-летнюю пассажирку госпитализировали с ушибленной раной волосистой части головы.
По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка.
Новости регионов
06 Января, 2017
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