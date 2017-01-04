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В новогодние праздники две жительницы Брянска лишились денег с карт

Опубликовано Сегодня, 20:11

Сразу две жительницы Брянска стали жертвами мошенничеств с банковскими картами в новогодние праздники.

Как рассказали в региональном УМВД, 4 января жительница Бежицкого района потеряла 69 тысяч рублей – женщина сама продиктовала преступнику необходимые коды.

5 января другая жительница Брянска, опубликовавшая в Интернете объявление о продаже мебели, перевела злоумышленнику 12,5 тысячи рублей.

По информации УМВД, подобные преступления совершаются по схожим сценариям. Продавцу звонит человек, представляется покупателем и, не торгуясь, предлагает совершить сделку. Более того, он готов внести предоплату, а иногда и полностью оплатить товар переводом на банковскую карту. Обрадованный продавец диктует ему реквизиты своей карты.

Далее есть три варианта развития событий, пояснили в УМВД. Наиболее наглые мошенники сразу требуют назвать три цифры на обороте карты – CVV-код, который дает полный доступ к счету.

Более осторожные вводят реквизиты в компьютер или банковский терминал и запрашивают услугу «Восстановление пароля «Мобильного банка». Затем мошенники просят будущую жертву озвучить цифры, которые пришли к ним на мобильный телефон, – якобы это пароль для перевода денег.

Самая сложная схема – заставить жертву подойти к терминалу и под диктовку перевести деньги со своей карты на счет мошенника, предварительно убедив ее в том, что операция, наоборот, позволить перевести деньги с карты покупателя на карту продавца.

Полицейские призвали брянцев не совершать никаких операций со своей банковской картой, если нет полной уверенности в их безопасности.

«Лучший способ борьбы с мошенниками – не вести себя как потенциальная жертва», – отметили в УМВД.

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