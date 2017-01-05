На улице Шолохова Брянске шесть человек эвакуировали из-за пожара
Сегодня утром произошел пожар в частном жилом доме по улице Шолохова в Фокинском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 9.17, через шесть минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На площади 5 квадратных метров горело чердачное перекрытие. Шесть человек были эвакуированы.
Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
В 9.29 пожарные полностью потушили возгорание. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
07 Января, 2017
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