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Под Навлей полицейская машина попала в ДТП: ранен участковый

Опубликовано Сегодня, 17:16

Брянская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием участкового уполномоченного.

Как сообщили в региональном УМВД, авария произошла сегодня, 8 января, около 13.00 в Навлинском районе.

По предварительной информации, на участке федеральной трассы водитель «ВАЗ-2112», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебной «Нивой», которой управлял находящийся на службе участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Навлинский».

В результате ДТП травмы получили полицейский и пассажирка «ВАЗа» – их доставили в больницу.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

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