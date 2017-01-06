Под Навлей полицейская машина попала в ДТП: ранен участковый
Брянская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием участкового уполномоченного.
Как сообщили в региональном УМВД, авария произошла сегодня, 8 января, около 13.00 в Навлинском районе.
По предварительной информации, на участке федеральной трассы водитель «ВАЗ-2112», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебной «Нивой», которой управлял находящийся на службе участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Навлинский».
В результате ДТП травмы получили полицейский и пассажирка «ВАЗа» – их доставили в больницу.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.
Новости регионов
08 Января, 2017
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