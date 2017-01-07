В Брянске умерла сбитая 46-й маршруткой женщина

8 января в реанимационном отделении Брянской городской больницы № 1 скончалась 45-летняя женщина, которую 21 декабря сбил водитель маршрутного такси № 46.

ДТП произошло у дома № 37 по улице Дуки в Советском районе Брянска. 54-летний водитель маршрутки, в салоне которой находились пять пассажиров, ехал к улице 7-я Линия. По данным ГИБДД, женщина стояла на середине дороги в зоне видимости светофора, была одета в темную одежду.

Ее госпитализировали с ушибом мозга тяжелой степени, кровоизлиянием в мозг, переломом ребер слева и переломом таза. 8 января из 1-й больницы в ГИБДД сообщили о ее смерти.