В новогодние каникулы в Брянске произошло 10 ДТП с пострадавшими
10 ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Брянске в праздничные дни с 1 по 8 января.
Один человек погиб, 12 получили травмы, сообщили в ГИБДД Брянска. За тот же период 2016 года в областном центре также произошло 10 ДТП, в которых пострадали 19 человек.
За первую неделю 2017 года в Брянске оформлено 110 автоаварий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД пресекли 1155 фактов нарушений ПДД, в том числе 58 со стороны водителей маршрутных такси, 33 – водителей легковых такси.
Пять человек сели за руль пьяными, 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также выявлено 111 фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов.
Новости регионов
09 Января, 2017
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