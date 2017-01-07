В новогодние каникулы в Брянске произошло 10 ДТП с пострадавшими

10 ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Брянске в праздничные дни с 1 по 8 января.

Один человек погиб, 12 получили травмы, сообщили в ГИБДД Брянска. За тот же период 2016 года в областном центре также произошло 10 ДТП, в которых пострадали 19 человек.

За первую неделю 2017 года в Брянске оформлено 110 автоаварий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД пресекли 1155 фактов нарушений ПДД, в том числе 58 со стороны водителей маршрутных такси, 33 – водителей легковых такси.

Пять человек сели за руль пьяными, 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также выявлено 111 фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов.