Под Брянском женщина на Daewoo при обгоне врезалась в дерево
Два человека получили травмы в результате ДТП на 43-м километре дороги «Обход Брянска».
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла 8 декабря около 12.20. 36-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia при выполнении обгона не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Автомобилистку госпитализировали в Брянскую горбольницу № 1 с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и ушибом носа, однако она самовольно покинула больницу.
У 13-летней пассажирки Daewoo ушиб мягких тканей лобной области головы и ушиб правого бедра – врачи отпустили ее с назначением лечения.
Новости регионов
09 Января, 2017
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