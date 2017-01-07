Житель Новозыбкова погиб в сочельник из-за ревности
Вечером 6 января в доме в селе Чернооково Климовского района обнаружено тело 52-летнего жителя Новозыбкова с колото-резаными ранениями в области шеи.
СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Чернооково.
По информации следственного управления, в момент убийства он был пьян. По одной из версий, убийство произошло на почве ревности.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости регионов
09 Января, 2017
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