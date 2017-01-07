Житель Новозыбкова погиб в сочельник из-за ревности

Вечером 6 января в доме в селе Чернооково Климовского района обнаружено тело 52-летнего жителя Новозыбкова с колото-резаными ранениями в области шеи.

СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Чернооково.

По информации следственного управления, в момент убийства он был пьян. По одной из версий, убийство произошло на почве ревности.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.