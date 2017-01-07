В Володарском районе Брянска сгорел частный дом

Сегодня утром произошел пожар в частном жилом доме по улице 3-й Разина в Володарском районе Брянска.

Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 11.02. Дом горел по всей площади открытым пламенем, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

На тушение подавалось четыре ручных пожарных ствола, были задействованы два звена газодымозащитной службы. Распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.

Пожар потушили в 11.17. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.