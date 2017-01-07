В Брянске водитель снял на видео ДТП с такси

В Брянске авария с участием Daewoo Matiz и машины такси попала в поле зрения видеорегистратора остановившегося перед перекрестком водителя.

Ролик, запечатлевший момент столкновения, в Интернет выложил пользователь Kolya Kuznetsoff. По его словам, ДТП произошло 8 января на переулке Пилотов в Советском районе.

На видео видно, как поворачивающую машину такси протаранила девушка за рулем Daewoo Matiz, которая ехала прямо.

От удара такси закружило на скользкой дороге – машина едва не зацепила автомобиль с регистратором. Осмотрев повреждения, таксист попытался объяснить автомобилистке ее неправоту, активно жестикулируя, после чего направился к своей машине.