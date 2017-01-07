На трассе под Брянском шестой день умирает собака
На трассе Киев – Москва недалеко от Брянска шестой день лежит сбитая машиной собака.
Такую информацию с пометкой «срочно» в соцсетях распространили брянские зоозащитники. По их словам, собака жива и «до сих пор не теряет надежды».
«Сообщение поступило от МЧС. Контакты человека, обратившегося к ним за помощью: 8-910-331-40-13 (Павел)», – сообщили в группе помощи бездомным животным «БИМ».
Зоозащитники обратились к брянцам с просьбой забрать собаку с трассы и отвезли ее в ближайший ветцентр доктора Осипова по адресу: Брянск, Ермакова, 1.
«В данной ситуации помочь могут только волонтеры!» – пояснили зоозащитники.
Новости регионов
09 Января, 2017
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