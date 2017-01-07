В Брянске безработный лишил владелицу кухонного гарнитура 3500 рублей

23-летняя жительница Советского района Брянска, решившая установить кухонный гарнитур, лишилась 3500 рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, в середине ноября девушка разместила в социальной сети объявление, в котором указала, что ей необходимо установить кухонный гарнитур. Вскоре с ней связался мужчина – за свои услуги он потребовал предоплату в размере 3500 рублей.

В оговоренный день владелица гарнитура передала незнакомцу деньги. Однако вскоре тот отключил телефон и перестал отвечать на сообщения. После нескольких безуспешных попыток связаться с ним девушка обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 25-летний безработный житель Советского района. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Брянцу грозит до двух лет заключения.