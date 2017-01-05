В Навле отвергнутый поклонник сбежал с женской сумкой
В Навле неудачливый поклонник напал на 41-летнюю женщину.
По информации регионального УМВД, ночью 7 января в полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы Навли. Она рассказала, что подверглась нападению со стороны случайного знакомого, который скрылся с ее сумкой.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили подозреваемого – тот попытался сбежать, однако был задержан.
28-летний житель Брянской области признался, что познакомился с жительницей Навли в кафе и решил проводить ее до дома. По пути женщина испугалась напористости провожатого и принялась звать на помощь. Тогда он вырвал у нее из рук сумку и удалился. Добычей брянца стали мобильный телефон и косметичка.
Сумку с вещами полицейские вернули владелице. По статье «Грабеж» брянцу грозит до четырех лет заключения.
Новости регионов
10 Января, 2017
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