В Брянске к поискам сбившей школьника автомобилистки подключилась полиция
ГИБДД Брянска разбирается в обстоятельствах ДТП с участием 15-летнего школьника.
Напомним, 9 января на улице Пересвета в Советском районе ребенка сбил автомобиль. По его словам, «за рулем бала женщина на серебряной машине», а сам он переходил дорогу по «зебре».
В ГИБДД уточнили: ДТП произошло около 17.00 у дома № 35 по улице Пересвета. Водитель скрылся.
Вечером школьник обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибы брюшной стенки.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливая его причины и обстоятельства и разыскивая очевидцев.
Новости регионов
10 Января, 2017
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