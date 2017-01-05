В Брянске к поискам сбившей школьника автомобилистки подключилась полиция

ГИБДД Брянска разбирается в обстоятельствах ДТП с участием 15-летнего школьника.

Напомним, 9 января на улице Пересвета в Советском районе ребенка сбил автомобиль. По его словам, «за рулем бала женщина на серебряной машине», а сам он переходил дорогу по «зебре».

В ГИБДД уточнили: ДТП произошло около 17.00 у дома № 35 по улице Пересвета. Водитель скрылся.

Вечером школьник обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибы брюшной стенки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливая его причины и обстоятельства и разыскивая очевидцев.