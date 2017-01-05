На Костычева в Брянске водитель Toyota протаранил «ВАЗ»

Один человек пострадал при столкновении Toyota Estima и «ВАЗ-21101» в Советском районе Брянска.

По информации городского ОГИБДД, авария произошла 9 января около 7.40 у дома № 3 по улице Костычева. 33-летний водитель Toyota Estima ехал по Костычева от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Крахмалева. Не справившись с управлением, он врезался в «ВАЗ», 33-летний водитель которого двигался во встречном направлении.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с ушибленной раной верхнего левого века и ссадиной лба.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины, обстоятельства и очевидцы происшествия, сообщили в ГИБДД.