На Костычева в Брянске водитель Toyota протаранил «ВАЗ»
Один человек пострадал при столкновении Toyota Estima и «ВАЗ-21101» в Советском районе Брянска.
По информации городского ОГИБДД, авария произошла 9 января около 7.40 у дома № 3 по улице Костычева. 33-летний водитель Toyota Estima ехал по Костычева от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Крахмалева. Не справившись с управлением, он врезался в «ВАЗ», 33-летний водитель которого двигался во встречном направлении.
Водителя «ВАЗа» госпитализировали с ушибленной раной верхнего левого века и ссадиной лба.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины, обстоятельства и очевидцы происшествия, сообщили в ГИБДД.
Новости регионов
10 Января, 2017
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