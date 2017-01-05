В Брянске в пятиэтажке горела электропроводка: двух человек спасли
Два человека спасены при пожаре в подъезде пятиэтажного дома в Брянске.
По информации регионального МЧС, пожар произошел ночью 10 января. Сообщение о задымлении в подъезде дома по улице Красной в Володарском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1.39. В 1.47 на место прибыли пожарные расчеты ПСЧ-4 в составе двух автоцистерн и пожарной автолестницы, пожарный коленчатый автоподъемник и служба пожаротушения.
Выяснилось, что в подъезде загорелась электропроводка. После отключения электроснабжения возгорание тушили с помощью ручного пожарного ствола. На месте работали два звена газодымозащитной службы.
В 02.07 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. По оперативной информации МЧС, из задымленного подъезда спасено два человека. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
10 Января, 2017
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