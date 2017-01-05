В Рождество 28-летний брянец пытался изнасиловать 41-летнюю женщину
28-летнего жителя Брянска задержали по подозрению в покушении на изнасилование 41-летней жительницы Навли.
По информации СУ СК РФ по Брянской области, ночью 7 января на улице Красных Партизан в Навле брянец напал на женщину, с которой накануне познакомился в кафе и которую вызвался проводить до дома. Преступлению помешали случайные прохожие – нападавший скрылся.
Как ранее сообщали в региональном УМВД, с собой он прихватил сумку жертвы, в которой находился мобильный телефон и косметичка. Сумку вернули владелице.
В отношении жителя Брянска возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей. По данным следственного управления, при нападении на жительницу Навли мужчина был пьян – во время суда это может усугубить его вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости регионов
10 Января, 2017
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