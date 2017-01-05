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Под Дятьково столкнулись две машины: погиб водитель «Приоры»

Опубликовано Сегодня, 18:20

Сегодня днем в Дятьковском районе столкнулись «Лада Приора» и Audi.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, ДТП произошло около полудня. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарно-спасательных подразделений. От удара из бензобака одной из машин на дорогу вылилось топливо.

В МЧС сообщили о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, водитель «Лады Приоры» погиб на месте, двух человек, находившихся в Audi, госпитализировали с травмами.

Информации от ГИБДД пока не поступало.

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