Под Дятьково столкнулись две машины: погиб водитель «Приоры»
Сегодня днем в Дятьковском районе столкнулись «Лада Приора» и Audi.
По данным ГУ МЧС по Брянской области, ДТП произошло около полудня. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарно-спасательных подразделений. От удара из бензобака одной из машин на дорогу вылилось топливо.
В МЧС сообщили о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, водитель «Лады Приоры» погиб на месте, двух человек, находившихся в Audi, госпитализировали с травмами.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
10 Января, 2017
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