Под Дятьково столкнулись две машины: погиб водитель «Приоры»

Сегодня днем в Дятьковском районе столкнулись «Лада Приора» и Audi.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, ДТП произошло около полудня. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарно-спасательных подразделений. От удара из бензобака одной из машин на дорогу вылилось топливо.

В МЧС сообщили о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, водитель «Лады Приоры» погиб на месте, двух человек, находившихся в Audi, госпитализировали с травмами.

Информации от ГИБДД пока не поступало.