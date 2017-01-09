В Суземке девушка попросила телефон, чтобы позвонить, и пропила его
27-летняя жительница Суземки пропила украденный телефон стоимостью 18 тысяч рублей за 700 рублей.
С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний житель Суземки. По его словам, на улице к нему подошла девушка, попросившая мобильный, чтобы позвонить. Житель Суземки передал ей телефон, однако отвлекся и не заметил, как та скрылась вместе с дорогим мобильником. Как сообщили в УМВД, размер ущерба составил 18 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемую в течение двух суток. 27-летняя местная жительница созналась в преступлении и рассказала, что продала телефон за 700 рублей, а деньги потратила на алкоголь. По статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
11 Января, 2017
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