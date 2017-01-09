На Станке Димитрова в Брянске водитель сбил девушку и скрылся

23-летняя девушка получила травмы в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Станке Димитрова в Советском районе Брянска.

В Советском травмпункте у нее диагностировали ушиб правого бедра. Девушка рассказала, что 10 января в 8.25 у дома № 39 по проспекту Станке Димитрова ее сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

По предварительным данным ГИБДД Брянска, к ДТП причастен 21-летний водитель «ВАЗ-21043». Возбуждено административное расследование, полицейские проводят проверку.