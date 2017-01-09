Ночью в Брянске горела ветеринарная лечебница

Сегодня ночью произошел пожар в ветеринарной лечебнице Фокинского района Брянска.

Сообщение о пожаре в здании лечебницы по улице Унечской поступило в региональное ГУ МЧС в 1.50. В 2.00 пожарные прибыли на место вызова.

Горела комната лечебницы площадью 15 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить, сообщили в МЧС.

Пожар потушили в 2.27. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.



