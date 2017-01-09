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В Брянске водитель иномарки влетел в забор

Опубликовано Сегодня, 11:30

У рынка в Бежицком районе Брянска водитель легковой машины протаранил металлическое ограждение.

По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня утром. В результате столкновения забор практически не пострадал. Машина получила серьезные кузовные повреждения.

Информации о состоянии водителя пока не поступало.

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