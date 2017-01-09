Под Жуковкой перевернулся Mitsubishi Lancer

В Жуковском районе перевернулся Mitsubishi Lancer.

По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 января около 14.05 на 5-м километре дороги Жуковка – Ржаница. 26-летний водитель Mitsubishi ехал в сторону Жуковки и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали в Жуковскую районную больницу с закрытым переломом левой ключицы со смещением, сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.