В Брянске поворачивающий из второго ряда водитель попал в ДТП

В Брянске видеорегистратор запечатлел ДТП с участием нарушившего ПДД водителя.

Ролик в соцсетях опубликовал пользователь Вадим Сенин. Авария произошла на Московском проспекте в Фокинском районе у гипермаркета «Европа».

На записи видно, как водитель Renault Logan решил развернуться со второго ряда, минуя затор. В результате он столкнулся с разворачивающейся из крайнего левого ряда машиной.

После столкновения водитель Renault вышел из машины и принялся доказывать свою правоту.

Напомним, участок на пересечении Московского проспекта и улицы Дзержинского ГИБДД Брянска включило в список мест концентрации ДТП – он оказался единственным в Фокинском районе. По данным брянской полиции, в 2016 году здесь произошло шесть ДТП, в результате которых пострадали восемь человек.