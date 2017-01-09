В Брянске поворачивающий из второго ряда водитель попал в ДТП
В Брянске видеорегистратор запечатлел ДТП с участием нарушившего ПДД водителя.
Ролик в соцсетях опубликовал пользователь Вадим Сенин. Авария произошла на Московском проспекте в Фокинском районе у гипермаркета «Европа».
На записи видно, как водитель Renault Logan решил развернуться со второго ряда, минуя затор. В результате он столкнулся с разворачивающейся из крайнего левого ряда машиной.
После столкновения водитель Renault вышел из машины и принялся доказывать свою правоту.
Напомним, участок на пересечении Московского проспекта и улицы Дзержинского ГИБДД Брянска включило в список мест концентрации ДТП – он оказался единственным в Фокинском районе. По данным брянской полиции, в 2016 году здесь произошло шесть ДТП, в результате которых пострадали восемь человек.
Новости регионов
11 Января, 2017
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