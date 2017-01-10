Житель Локтя украл у товарища бетономешалку

Полицейские раскрыли кражу бетономешалки в Брасовском районе.

Как рассказали в УМВД по Брянской области, в полицию обратился 42-летний житель поселка Локоть. По его словам, пока его не было дома, со двора пропала стационарная бетономешалка.

К краже оказался причастен 35-летний знакомый владельца техники. Бетономешалку полицейские у него изъяли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».