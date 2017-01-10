У ЦУМа в Брянске водитель ZAZ сбил первоклассника

11 января в Брянске 27-летний водитель ZAZ Sens сбил семилетнего первоклассника.

Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло около 8.32 у ЦУМа в Советском районе. Водитель ехал по проспекту Ленина от улицы Горького к улице Грибоедова. Ребенок, ученик школы № 31, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

При осмотре бригада скорой помощи травм у школьника не обнаружила – его отпустили без назначения лечения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.