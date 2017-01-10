У ЦУМа в Брянске водитель ZAZ сбил первоклассника
11 января в Брянске 27-летний водитель ZAZ Sens сбил семилетнего первоклассника.
Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло около 8.32 у ЦУМа в Советском районе. Водитель ехал по проспекту Ленина от улицы Горького к улице Грибоедова. Ребенок, ученик школы № 31, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
При осмотре бригада скорой помощи травм у школьника не обнаружила – его отпустили без назначения лечения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
12 Января, 2017
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