В Погаре после ДТП пьяный пешеход попал в больницу с переломом
В Погаре пьяный пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, оказался на больничной койке.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 января около 11.00 на улице Ленина. 53-летнего пешехода сбил 23-летний водитель «ВАЗ-21074».
Пешехода госпитализировали с переломом костей таза. Также выяснилось, что момент ДТП он был пьян.
Новости регионов
12 Января, 2017
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