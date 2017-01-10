В Погаре после ДТП пьяный пешеход попал в больницу с переломом

В Погаре пьяный пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, оказался на больничной койке.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 января около 11.00 на улице Ленина. 53-летнего пешехода сбил 23-летний водитель «ВАЗ-21074».

Пешехода госпитализировали с переломом костей таза. Также выяснилось, что момент ДТП он был пьян.