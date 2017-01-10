В Новый год в Злынке мужчина погиб от ножевого ранения ноги

1 января в Злынке был убит 39-летний мужчина.

Обвинение в причинении смертельного ранения предъявлено 37-летнему жителю Злынки, знакомому погибшего.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, мужчины встречали Новый год в одной компании. Днем 1 января подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире по улице Садовой.

Поссорившись с хозяином, гость ударил его ножом в область бедра. От массивной кровопотери тот скончался.

На время следствия фигурант уголовного дела будет содержаться под стражей.