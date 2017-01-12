В Брянске горела квартира по улице Королева

Сегодня днем произошел пожар в квартире многоквартирного дома по улице Королева в Володарском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 12.32, через пять минут после вызова. Очаг возгорания был обнаружен на небольшой площади, сообщили в МЧС по Брянской области. Уже в 12.36 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.