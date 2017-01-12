В Брянске горела квартира по улице Королева
Сегодня днем произошел пожар в квартире многоквартирного дома по улице Королева в Володарском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 12.32, через пять минут после вызова. Очаг возгорания был обнаружен на небольшой площади, сообщили в МЧС по Брянской области. Уже в 12.36 пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
12 Января, 2017
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