Брянца оштрафовали за мат в адрес тульских автоинспекторов
В городе Узловая Тульской области 35-летний житель Брянска предстал перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
Как сообщили в Прокуратуре Тульской области, пьяного брянца за рулем личной машины двое сотрудников ГИБДД остановили ранним утром 24 июля 2016 года на улице Беклемищева в Узловой.
Отстранив водителя от управления, автоинспекторы отвезли его на освидетельствование в районную больницу. В кабинете дежурного врача приемного покоя, а затем в служебной машине ДПС брянец нецензурно выражался и угрожал применить насилие по отношению к сотрудникам ГИБДД.
Суд обязал брянского водителя выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.
Новости регионов
12 Января, 2017
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