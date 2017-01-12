Брянца оштрафовали за мат в адрес тульских автоинспекторов

В городе Узловая Тульской области 35-летний житель Брянска предстал перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Как сообщили в Прокуратуре Тульской области, пьяного брянца за рулем личной машины двое сотрудников ГИБДД остановили ранним утром 24 июля 2016 года на улице Беклемищева в Узловой.

Отстранив водителя от управления, автоинспекторы отвезли его на освидетельствование в районную больницу. В кабинете дежурного врача приемного покоя, а затем в служебной машине ДПС брянец нецензурно выражался и угрожал применить насилие по отношению к сотрудникам ГИБДД.

Суд обязал брянского водителя выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.