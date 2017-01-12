Пьяный житель Красногорского района сжег сено на 1,5 миллиона рублей

21-летний житель Красногорского района устроил пожар на территории агрофирмы.

Как рассказали в региональном УМВД, возгорание произошло в конце августа 2016 года. В результате пожара сгорели тюки с сеном. Размер ущерба составил порядка 1,5 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали в течение двух недель. Он сознался в поджоге, пояснив, что в тот вечер был сильно пьян и мотивов своего поступка не помнит.

На днях молодому человеку предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до пяти лет заключения.