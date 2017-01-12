Пьяный житель Красногорского района сжег сено на 1,5 миллиона рублей
21-летний житель Красногорского района устроил пожар на территории агрофирмы.
Как рассказали в региональном УМВД, возгорание произошло в конце августа 2016 года. В результате пожара сгорели тюки с сеном. Размер ущерба составил порядка 1,5 миллиона рублей.
Подозреваемого задержали в течение двух недель. Он сознался в поджоге, пояснив, что в тот вечер был сильно пьян и мотивов своего поступка не помнит.
На днях молодому человеку предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
12 Января, 2017
|-4
|$61
|€64
«ОПОРА РОССИИ» была создана в 2002 году, в 2016 году отметила пятнадцатилетний юбилей. Чем помогает «ОПОРА РОССИИ» малому и среднему бизнесу, мы спросили у председателя Брянского регионального отделения Виктора Гринкевича.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы во время новогодних праздников. В указанный период специалистами предприятия был реализован комплекс мер, направленных на обеспечение надёжного электроснабжения потребителей региона.
С 16 января 2017 года в график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» внесены изменения, направленные на улучшения качества облуживания пассажиров. Они коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.